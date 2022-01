MangiatoiaZoncolan Exxx…Polzive!!! Il bando Euroleader che regge il sindaco Brollo: Accordo MizzaroPD-LennaLega. Mazzolini infuriato.

Un bando, una vetta. A chi é rivolto il bando in foto che scade il 30 gennaio? “VisitZoncolan” é una delle tante microscopiche realtà dell’Alto Friuli che funziona a comando del “sistema” alpino. Servono per arricchire la greppia tolmezzina. In questo caso VisitZoncolan con sede a Sutrio nel celebre Borgo Soandri. E’ la Carnia dei misteri e del sottobosco politico composto da un mosaico di colori molto ampio. Perchè il Partito Democratico è costretto a tenere in piedi un sindaco che governa il comune col centrosinistra e progetta di candidarsi alle regionali col centrodestra? Una delle tante risposte, oltre alla vicenda del Bim, il consorzio imbrifero del Tagliamento cui il leghista Marco Lenna in accordo col Pd locale voleva sfilare la presidenza al sindaco di Ampezzo di Forza Italia, è racchiusa nei componenti del Consiglio di amministrazione di Euroleader la società consortile con sede a Tolmezzo tesa a favorire e sostenere lo sviluppo ed il “potenziamento” delle attività economiche della Comunità Montana della Carnia. Il presidente è il segretario del Partito Democratico del capoluogo carnico Michele Mizzaro (consigliere comunale), uno dei due consiglieri di amministrazione è Marco Lenna il sindaco tuttofare di Forni di Sopra. I componenti della maggioranza comunale di Tolmezzo, Simona Scarsini e Marco Craighero sono gli animatori di una raccolta firme per fare luce sul caso politico Brollo, affinché si trovi un elemento di chiarezza sul sindaco camaleonte. Le adesioni si fermano soprattutto sul versante del PD poiché Mizzaro concerta assieme al leghista Lenna sui bandi Euroleader per finanziare una delle tante minuscole realtà della Carnia funzionali alla mungitura economica. Si tratta di VisitZoncolan e del bando in oggetto che scade fine mese. A chi è rivolto? La puglia totale è di circa 400mila euri. Il titolo è il seguente:

“Sostegno per la gestione di attività di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica…”. Una promozione clamorosa che vede intrecciarsi il Pd di Mizzaro con la Lega di Marco Lenna. Ambedue sostenitori di Brollo sindaco camaleonte. Il vice presidente Mazzolini su tutte le furie.