AquileiaRomana Exxx…Polzive!!! Scade il mandato-bis del Direttore della Fondazione e il Cda. Il timbro di Serracchiani-Martines sul tris a Tiussi. Lo scambio col Cda

Il nuovo anno risucchia nel vortice delle nomine dirigenziali e di consiglio di amministrazione, due presidi di strategica importanza per il campo progressista del Friuli Venezia Giulia. Il primo, l’Asp Ardito Desio di Palmanova é già stato liquidato; il secondo la città UNESCO. Su Palmanova il Cda, telecomandato dal “sindaco” Martines ha imposto alla neo presidente Palmina Mian il rinnovo per altri 5 anni al direttore Flavio Cosatto. Presidente e direttore dell’Asp diventano così i semiassi portanti della futura campagna per le regionali del vice sindaco di Palmanova Martines. Sistemata l’Asp Ardito Desio, il 2022 riserva le due nomine più affascinanti di tutta la regione. Quella di presidente del Cda e direttore della Fondazione Aquileia. Nel caso occorre ricordare che l’allora presidente Serracchiani elaborò un magheggio clamoroso per sistemare il già sindaco di Bagnaria Arsa. Dopo i primi tre anni di mandato, senza attendere la scadenza, gli rinnovò la carica per 5 anni invece che per 4. Decreto del giugno 2017. Nello stesso anno venne nominato il nuovo Cda composto dal formidabile ambasciatore Zanardi Landi (dimesso a dicembre 2020). Dopo la vittoria di Fedriga in regione e di Zorino in comune il neo sindaco di Aquileia ha preso il posto di Gabriele Spanghero; Salvo Barrano, quota Mibac al posto di Daniele Ferrara e Alessio Del Fabbro, quota regione, ha sostituito Franco Mattiussi. Oggi, 2022, la combinazione Direttore-Presidente Cda sta percuotendo la dorsale Roma-Trieste. Secondo rimbalzi percepiti in Basilica, pare che Fedriga, Franceschini e Serracchiani siano al lavoro per trovare la soluzione meno dolorosa per i protagonisti. Fedriga è ben attrezzato politicamente ed è consapevole che una frattura con Roma (Franceschini Ministro) non aiuterebbe le sue relazioni in capitale. In questo senso potrebbe nascere un tavolo compensativo sulle due nomine. Del resto Aquileia è sempre stata una fedele colonia romana e, 2.500 anni dopo, non ha alcun senso intavolare discussioni. Nuovo Cda in quota centrodestra e Direttore al campo progressista.