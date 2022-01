CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! L’Udinese preannuncia ricorso al Giudice Sportivo per la gara contro l’Atalanta. I Bergamaschi insorgono: Hanno gli stessi colori della Juve

Un incontro di calcio che non si doveva disputare e che rischia di finire sul tavolo del Giudice Sportivo. L’Udinese preannuncia ricorso e comunica che un giocatore ha preso parte alla gara di domenica in uno stato di positività al Covid. Le reazioni dei tifosi dell’Atalanta non si sono fatte attendere: “Ne prenderete 6 lo stesso”. “Hanno i colori della Juve ecco il motivo (del ricorso).” Dal canto suo l’allenatore della squadra bergamasca commenta: «Per noi è stata una settimana di assoluta incertezza, ma credo che alla fine giocare sia stata la cosa migliore. Siamo stati bravi ad approcciarci al meglio alla partita. Il rischio era di pensare di affrontare una squadra di ragazzini e di non essere sufficientemente concentrati, invece alla fine forse avevamo più assenze noi».

Il comunicato della squadra friulana:

“Udinese Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese – Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022″. In merito al caso di positività il club friulano, la nota del club è la seguente:

“Udinese Calcio comunica che, all’esito di nuovi test molecolari effettuati questa mattina, oltre ad un ulteriore membro dello staff, è risultato positivo al Covid-19 un giocatore che ha preso parte alla gara disputatasi ieri contro l’Atalanta. Il Club ha immediatamente attivato tutti i protocolli previsti dalle normative in vigore ed ha informato le autorità sanitarie competenti della riscontrata positività di uno degli elementi scesi ieri in campo alla Dacia Arena. I membri del gruppo squadra attualmente positivi e in isolamento sono, cosi, tredici (nove calciatori più quattro componenti dello staff)”. Con questo comunicato l’Udinese annuncia i due nuovi casi di positività al Covid nel gruppo squadra.