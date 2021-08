MangiatoiaFriuli Exxx…Polzive!!! Schiaffo del sindaco di Sappada alla casta friulana: Rinuncio al rimborso a forfait. Il sindaco di Forni di Sopra, 900 abitanti, tira 3.500 euri-mese

E’ un caso di livello nazionale che solo nella regione più dilapidatrice d’Italia esplode. Il sindaco di un minuscolo comune di appena 900 abitanti riesce a tirare oltre 3.500 euri mese grazie al magheggio di comune considerato ad “economia turistica” il cui aumento, deliberato dalla giunta, consente le seguenti maggiorazioni che vanno sommate all’indennità di base 〈1,568,00〉: al Sindaco 100%, Vice-Sindaco e Assessori 50%. Decorrenza dal 01 agosto 2021.

Il caso del sindaco leghista Marco Lenna è nazionale al pari del suo vice sindaco e saltafossi Giancarlo Dose che riesce a strappare dalla greppia regionale 753 euri-mese. Il doppio di un assessore di un comune friulano fino a 10mila abitanti. Lo scandalo dell’aumento delle indennità invocato dai sindaci frignoni guidati dal tridente Di Bisceglie, Revelant e Martines, è stato imbarbarito dall’introduzione della misura a forfait delle spese di viaggio. In pratica, se un sindaco non va in missione, i soldi li tira lo stesso. Roberto Fedele, sindaco di Trivignano Udinese ha rinunciato alla golosa misura e ha optato per il più risparmioso “piè di lista”. Stesso discorso per il sindaco di Sappada, Piller Hoffer, il quale ha confermato a chi scrive che rinuncia al forfait di 350 euri al mese riconosciuti al primo cittadino di un comune fino a 3.000 abitanti.

Uno schiaffo alla casta dei sindaci frignoni e al più dinamico produttore di sprechi pubblici d’Italia che è l’assessore regionale della Lega Roberti.

Per fare un esempio della frugalità sappadina, cui i friulani si tengono ben alla larga, basta osservare il dato dei rimborsi e indennità chilometriche relativi all’anno 2020 del comune dolomitico. Il totale riporta 718 euri così suddiviso: Il sindaco Piller ha compiuto 4 missioni pari a 247 euri; il vicesindaco Valerio Piller Roner 217 euri e l’assessore Silvio Fauner 253. Il confronto con la mangiatoia carnica è impietoso. Il sindaco del minuscolo comune di Forni di Sopra, Marco Lenna, ha compiuto nel 2020 oltre 145 missoni per un importo di rimborso spese per viaggi di circa 11mila euri!

Nello schemino pubblicato recentemente da Turismo Fvg che riporta gli incassi delle tasse di soggiorno dei comuni turistici della regione, quello di Forni di Sopra segna Zero. Nessun turista ha soggiornato ai piedi del Varmost. Carnia latrina d’Italia.