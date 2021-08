ArpaMelodiosa Exxx…Polzive!!! A Palmanova l’agenzia per l’ambiente Fvg distribuisce 180mila euri di premi ai dipendenti. Partite Iva alla canna del gas.

Friuli latrina Italica grazie alle allegre misure delle “valenze strategiche” promosse dalle agenzie pararegionali. Si parla della golosa cuccagna relativa ai criteri di riparto per i Progetti obiettivo collegati alle risorse aggiuntive regionali per il personale dell’Arpa; ai progetti obiettivo a valenza strategica e agli ulteriori progetti obiettivo che fanno salire l’impegno di spesa del valore complessivo dei premi a 180 mila euri da dividersi fra il personale dipendente dell’Agenzia.

Le attività che rendono di più in termini di premi sono: “Potenziamento delle attività di monitoraggio marino e controlli a camino attraverso il ricorso alla flessibilità oraria”; seguono: “Buongiorno Regione, rilevazione dati qualità dell’aria, monitoraggio rumore, Ufficio Stampa e Analisi delle condizioni meteo”. Solo queste voci valgono un importo di 53mila euri. Le altre linee di attività rientranti in questa cuccagna sono: “Nuova direttiva sulle acque destinate al consumo umano” che impegna 11.500 euri. La presenza in sede, “a supporto delle attività indifferibili in zona rossa”, vale 10.300 euri.

Queste alcune voci elaborate dal Piano dei progetti obiettivi dell’Arpa per il 2021. Le tre sezioni comportano un impegno di spesa di 180mila euri che vengono intascati dal personale come premio produttività del 2021. I due decreti sono firmati dal direttore generale Stellio Vatta, 131 mila euri anno. Partire Iva friulane alla canna del gas.