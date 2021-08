CaligoLegaFvg Exxx…Polzive!!! Fedriga asfalta Fontanini e zittisce gli antitriestini udinesi: Hai già perso due consiglieri. Ioan assessora al posto di Battaglia. Il presidente boccia il bis del sindaco.

Come anticipato da Leopost 〈vedi 10 agosto〉, salgono le quotazioni della capogruppo del partito di Fedriga a Udine Lorenza Ioan per la nomina ad assessora al posto dell’indagata Asia Battaglia. La notizia viene riportata oggi anche dal Messaggero Veneto.

In subbuglio il salottino dei ruffiani di Fontanini: Marioni, Ciani, Bernetti, Paolettig, Laudicina, Raggi, Pavan…, per via delle posizioni legittimamente critiche che l’aspirante assessora aveva sempre rivolto all’assessora Battaglia 〈50 preferenze〉 sul caso mense. Il clan udinese non aveva mai digerito le polemiche, anzi, i frequentatori del tinello tendevano a nascondere, occultare l’incapacità di Asia Battaglia e c’è voluta la Procura per ribaltare il banco.

Dal canto suo invece, all’attuale capogruppo della lega, insegnante precaria, non piacciono i sotterfugi esercitati dalla “cupola” di palazzo D’Aronco per difendere l’ex assessora. Da mesi la situazione è monitorata direttamente da Trieste e i rimbalzi sono giunti a Fedriga che non ha esitato a individuare la strada del merito e della buona volontà amministrativa dimostrata dalla Ioan per sostituire la leghista finita nelle peste. Lo specchio delle due “uscite pesanti” dalla Lega di Pittioni e Mazza è ben presente sul tavolo del presidente. Se Fontanini rifiutasse il nome della Ioan assessora, per lei l’uscita dalla Lega sarebbe un’ipotesi molto probabile, e oggi il partito di Fedriga non può può permettersi il pericolo di perdere un altro consigliere. In questo senso, e i rimbalzi triestini lo confermano, è calato il gelo sull’ipotesi ricandidatura di Fontanini. A piazza Unità d’Italia non sarebbe più gradito. C’è tempo per riflettere ma la distanza dei vertici regionali con Udine è siderale.