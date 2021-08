UdineFarWest Exxx…Polzive Nel gran giorno dell’autocelebrazione di Fontanini sul presidio della polizia, la Lega tira pacco al sindaco. Assente il segretario cittadino Laudicina. Spunta Gigi Nardini.

Nel giorno in cui Fontanini si esalta e traduce in autocandidatura l’inaugurazione del presidio della Polizia Locale nel quartiere delle Magnolie, la Lega entra in cortocircuito. La commissaria del partito di Fedriga a Udine, Francesca Laudicina, non ha partecipato alle strombazzanti celebrazioni. Un’assenza che ha fatto molto rumore visto che l’assessora è stata determinante per superare tutte le questioni tecnico-amministrative e facilitare nel più breve tempo possibile l’apertura dell’ufficio. In compenso, l’assistente del sindaco, ha invitato Gigi Nardini suo concittadino delle valli. Assenti anche molti consiglieri comunali cui Fontanini aveva dato precise disposizioni di non invitarli riservando l’invito solo ai capigruppo oppure ai ruffiani del periferico. Foramitti, Bernetti e Marioni guidavano il gruppo dei cortigiani.