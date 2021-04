MangiatoiaFriulana Exxx…Polzive!!! Tira una brutta aria sui campi di padel. Sindaco e Assessore di Udine bruciano 500mila euri per il gioco di palla. Partite iva senza mutande. Chi è l’interessato? Esclusivo.

E’ stato un banale errore ortografico dell’assessore allo sport a generare un nuovo caos comunale. Sul suo profilo fbook aveva scritto: « …a “prestito” un nuovo campo di padel… », in luogo di “presto”. E’ scoppiato il finimondo. Dopo la Net, il gioco di palla disegna il tramonto degli scappati di casa.

Di cosa si tratta? Molto semplicemente di un investimento di 500mila mila euri di soldi dei contribuenti che il pivettaro Fontanini ha concesso all’assessore al confuso “decentramento” per realizzare un impianto di gioco di palla e regalarlo al futuro gestore. Il nome è conosciuto e siamo in attesa del bando. Tuttavia, grazie alle influenze dell’assessore Falcone, il fortunello potrà godere di un impianto nuovo di zecca pagato da pantalone in tempi di crisi pandemiche. Chi è il palleggiatore amico dei due amministratori? L’operazione-spreco potrebbe fruttare un guadagno di circa 90-100mila euri all’anno. Secondo gli esperti, non era necessario un investimento simile viste le ampie possibilità di locazioni a prezzi favorevoli. Udine latrina d’Italia dove la pubblica amministrazione viene usata come centro di smistamento favori. Il sindaco tira oltre 5mila euri al mese, l’assessore al decentramento, Antonio Falcone, 3.000€. Intanto le circoscrizioni fanno acqua da tutte le parti: Perchè pagare un assessore con delega a un servizio inutile? E’ di queste ore la notizia che ieri sera in 1a circoscrizione è mancato il numero legale causa ormai croniche assenze dei consiglieri. Stasera è prevista l’assemblea della 4a dove sono previste scintille fra Lega e Fratelli d’Italia. Un cortocircuito scandaloso che disegna il percorso finale dei periferici dell’attuale maggioranza. Un percorso violentato dal clamoroso sbrego costituzionale compiuto dal sindaco lunedì sera al momento del voto sul Garante. In apertura di seggio elettorale il pivettaro ha preso la parola per dare indicazione di voto di fronte ai consiglieri collegati da remoto. Il segretario Finco avrebbe dovuto interrompere immediatamente le operazioni di voto, invece silenzio da parte dell’opposizione 〈che non aveva interesse per via del loro candidato〉 e dei sonnolenti consiglieri comunali. Udine, latrina d’Italia.