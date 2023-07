MangiatoiaFriulana Exxx…Polzive!!! La quota associativa di 215 comuni non basta. La regione foraggia l’Anci-ComPa con oltre un milione di euri la promozione per la formazione del personale nei comuni del Friuli VG.

E’ come un virus e un antivirus. Per combattere la burocrazia devi farti soffocare da essa e foraggiarla a suon di centinaia di migliaia di euri. In attesa di un nuovo ente intermedio, la Regione Fvg destina all‘Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani del presidente Dorino Favot,Lista Fedriga) un fondo straordinario di ben 1 milione e 100mila euri per spese di “Promozione e formazione del personale”. L’Anci, da alcuni anni, si è dotata di un nuovo avambraccio operativo, ComPa che viene descritto come un soggetto “al fianco degli amministratori pubblici con informazioni, percorsi di formazione, attività di accompagnamento allo sviluppo e miglioramento organizzativo, progettualità, consulenze, attività di analisi e monitoraggio”. Più comuni, più burocrazia; più province, più burocrazia; più burocrazia, più fondi in allegria. Per tal motivo, in assestamento di bilancio, l’Anci riceve fondi regionali per i “centri di erogazione di servizi avanzati” pari a 750mila euri, un importo che, sommato al milione e 100 mila euri impegnato per Anci-ComPa, si aggira attorno ai 2milioni di euri. Più burocrazia, più allegria. Eppure, a vedere queste cifre, alcuni amministratori sono rimasti sconvolti visto che l’Anci riceve dai comuni una quota associativa annua che oscilla fra i 1.200 e i 1.800 euri. Sono circa 300mila euri che piovono sul carrozzone. Un torrente di danaro per aiutare il personale degli enti locali a salvarsi dal giogo burocratico. Per ora solo a parole visto che la settimana scorsa durante una trasmissione televisiva, il sindaco di un piccolo comune friulano osservava: “C’è un problema burocratico, non riusciamo a snellire le pratiche”.

In realtà sono 40 anni che la solfa va avanti. E infatti per affiancare i comuni è stato creato questo nuovo carrozzone che si chiama ComPa, accarezzato dall’assessore Roberti. Il “centro di competenza” nato dalle ceneri della precedente Unione delle province Fvg vede come presidente il sindaco di Gorizia, Ziberna e i consiglieri Alessandro Fabbro, Luigino Bottoni, Manuela Celotti, Lavinia Clarotto, Andrea Paschini, Pierpaolo Roberti. Direttore, Daniele Gortan e c’è l’organo di controllo presieduto da Davide Furlan, il ComPa è dotato anche di un comitato d’indirizzo scientifico.