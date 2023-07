GovernancePoll Exxx…Polzive!!! Stefano Bonaccini è il governatore più amato d’Italia. Scalza dal podio Zaia dopo 12 anni. Fedriga resta sul podio ma perde 4 punti. Fra i sindaci spicca Sala. Ciriani 19esimo. Ziberna 54 e Dipiazza 66.

Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, e Beppe Sala, sindaco di Milano: sono loro i vincitori dell’edizione 2023 del Governance Poll, la tradizionale rilevazione del consenso degli amministratori locali, svolta per Il Sole 24 Ore del Lunedì da Noto Sondaggi. Il 69% degli emiliano-romagnoli, se si votasse oggi, sarebbe pronto a esprimere nuovamente la propria preferenza per Bonaccini. Percentuale che gli permette di superare Luca Zaia, governatore del Veneto, primatista nel 2022, che ottiene comunque un ragguardevole 68,5 per cento. Al terzo posto si piazza Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) con il 64 per cento, perde 4 punti e la seconda piazza rispetto alla rilevazione precedente. Quarto posto per Roberto Occhiuto governatore della Calabria. In coda ci sono invece Christian Solinas (Sardegna) con il 35% e Michele Emiliano (Puglia) con il 43 per cento. Il Sole 24 ore ha pubblicato anche la classifica dell’indice di gradimento fra i sindaci delle città capoluogo di provincia. Sala, sindaco di Milano, guadagna 7 punti rispetto alla data di elezione (2021) ed è saldamente in testa seguito da Marco Fioravanti sindaco di Ascoli Piceno, Antonio De Caro (Bari); Michele Guerra (Parma); Luigi Brugnaro (Venezia); Sergio Giordani (Padova). Il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, eletto nel 2021, si trova in 19esima posizione avendo perso quasi 9 punti. Rodolfo Ziberna di Gorizia, stabile al 54esimo posto e Roberto Dipiazza di Trieste al 66esimo.