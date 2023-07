ForzaSilvio Exxx…Polzive!!! Forza Italia si riunisce in camporella. Stasera riunione a Manzano al parco festeggiamenti. Obiettivo: frenare la fuga degli iscritti. Schiaffo ad Antonio Martino: Lo stato diventa “amico”.

La coordinatrice regionale di Forza Italia Fvg Sandra Savino, finita nel tritacarne dell’affaire Bini-Mediocredito, ha invitato questa sera tra i campi di pannocchie di Manzano, esattamente a San Nicolò, tutti gli amministratori, simpatizzanti e iscritti di Forza Italia per “proseguire nell’esperienza di un centro popolare e liberale che il presidente aveva garantito al nostro paese. A noi l’onere e l’onore di farlo nella nostra regione. Senza il riferimento che è stata la nostra bandiera è ancora più forte la necessità di ripartire per riprendere a stare insieme, parlare e ragionare di politica”.

La necessità di “ripartire” è sicuramente la priorità del partito o di ciò che resta visto che in questi ultimi mesi l’emorragia di iscritti è stata voluminosa. Basti solo pensare ai nomi di Balloch, Treleani, Blasoni, Gottardo, Colautti, Pettarin, Cargnelutti, Nicoli, Mattiussi, Stabile, Del Punta (neo presidente Esatto di Trieste)… Cosa resta in Forza Italia dopo Berlusconi? Nemmeno lo spirito liberale della tessera numero 2 del partito, quella di Antonio Martino, visto che durante la campagna elettorale per le ultime regionali era apparso uno striscione che ha capottato gli azzurri, quello che inneggiava allo “Stato Amico“. Slogan più adatto al vecchio PCI che a un partito liberale. Martino, allievo di Milton Friedman e amico di Margaret Thatcher, aveva portato avanti strenuamente una politica contro lo stato “rapace” scrivendo mirabili pagine: “Ogni società fondata sullo statalismo, sia esso marxista, fascista, democratico, è destinata a rovinare per il fatto che è in sé dispotica, in quanto assegna ad una oligarchia il potere di imporre regole di vita, sul presupposto che gli individui siano incapaci di badare a sé stessi”. Inutile aggiungere l’infaticabile battaglia condotta da Silvio Berlusconi contro la spremitura dello stato in termini di imposte nei confronti dell’impresa.