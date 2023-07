BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Apoteosi di Ghunter Dolso, il Ricucci del Medio Friuli: Dalle esequie di Berlusconi al lancio del nuovo look balneare. Video esclusivo

Ghunter Dolso Daniele è un fuoriclasse della rete. Da Facebook a Instagram, incrociando Tik Tok, Daniele ti lascia senza fiato. Passa con una disinvoltura stupefacente dalle tendenze modaiole, ai locali più glamour del nordest; commenta lo stile delle novità automobilistiche (predilige l’Aston Martin di un suo carissimo amico) fino a proporre il tipo di pane da consumare a seconda della stagione. Base strategica a Codroipo ma vanta notevoli relazioni oltretevere. I suoi amici più intimi sostengono che sia proprietario di un immobile in zona Santa Marta all’interno della Città del Vaticano. Voci che trovano conferma nella sua infinita ragnatela di amicizie cardinalizie. Per dire…, la direzione Comunicazione di Fininvest gli aveva riservato un posto in fila 35 all’interno del Duomo di Milano per assistere alla esequie di Silvio Berlusconi. Oggi l’esegeta del Glamour friulano propone un nuovo taglio di capelli per entrare nel cuore dell’estate: “Colpi di sole al Pink Fashion”. Eccolo nel breve filmato mentre si sottopone alle modifiche del taglio.

Va detto che Ghunter Dolso, che sarebbe un “Taylor Mega” al maschile, non delude le attese dei suoi fans. I colpi di sole si accostano perfettamente alle nuances di colori tenui ispirati alla natura, così come quelli più audaci che toccano il fucsia e il blu navy. Le tinte andranno sicuramente per la maggiore. Una camicia bianca o total denim, una cravatta sottile e scarpe eleganti per un look impeccabile. Come direbbe Ghunter Dolso Daniele: “Apoteosi del Glamour”. Chi l’ha detto che i friulani sono orsi?