FoxtrotPalmanova Exxx…Polzive!!! Giovedì 13 luglio piazza grande rivive la magia di Supper’s Ready. Steve Hackett rivisita i Genesis a 50 anni dall’uscita di Foxtrot.

L’attacco di Supper’s Ready conduce a un approdo idilliaco: “Walking across the sitting-room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes…”. La canzone delle canzoni contenuta nel 33 giri Foxtrot che fece il suo debutto in negozio il 6 ottobre 1972, 51 anni fa. Nemmeno un mese dopo l’album era primo in classifica in Italia. Giovedì sera a Palmanova si esibirà Steve Hackett (organizza Azalea Promotions), il leggendario chitarrista dei Genesis che ha annunciato il suo nuovo spettacolo “Genesis Revisited”. Foxtrot è un album di notevole complessità, connotato da una visione quasi dantesca dell’impianto dove dall’inizio alla fine vive di mille sussulti sonori e altrettante suggestioni liriche. Quasi un parallelo con la complessità politica e sociale che si respirava in Italia in quel drammatico 1972. E’ l’anno in cui morì, sventrato dalla dinamite, l’editore Giangiacomo Feltrinelli; venne ucciso il commissario Calabresi e si consumò la strage di Peteano, in provincia di Gorizia, in cui morirono 3 carabinieri. Sul fronte politico si tennero le prime elezioni anticipate nella storia della Repubblica volute da molti, soprattutto dal Pci. In parte minima per bruciare i dissidenti del manifesto, ma soprattutto i comunisti volevano cogliere la preziosa occasione per dribblare quel referendum sul divorzio che temevano (pensa in pò… i progressisti!!) e che avrebbero cercato di evitare, anche a costo di svendere, sino all’ultimo, la sostanza della legge. Per la cronaca le elezioni le vinse la Dc col 38,7%; il Pci 27,1%; Psi 9,6%; Msi 8,7%; Psdi 5,1%; Pli 3,9%; grande dispersione di voti a sinistra: Psiup, Manifesto (che ha candidato Pietro Valpreda) e MPL (Movimento Politico dei Lavoratori) non ottennero alcun seggio. Il Referendum venne convocato due anni più tardi e gli italiani diedero il primo scossone alla classe politica.