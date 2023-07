ForzaSilvio Exxx…Polzive!!! Agli azzurri friulani resta solo la nostalgia del fondatore-benefattore. Alle viste salti della quaglia verso Lega o Fratelli d’Italia.

(Foto tratta dalla pagina fbook del gruppo regionale). Iscritti, eletti e simpatizzanti di Forza Italia, si sono ritrovati ieri sera a Manzano, nell’area festeggiamenti di San Nicolò. Una volta il buen ritiro degli azzurri friulani era in uno dei due locali di Franco Mattiussi, ad Aquileia o Villa Vicentina, oggi un’area festeggiamenti. Complice la stagione delle sagre. Riccardi, Savino, Piccoli e Graberi in prima fila; più defilati Novelli, Ziberna, Viscardis, Bergagna, Castellani, Pitton, Angeli, Bianchini e molti altri. Il futuro del partito, la sua riorganizzazione (che nessuno vuole), tesseramenti, congressi e le elezioni europee sono temi rimasti ai margini del dibattito che si è concentrato, giustamente, sulla figura di Berlusconi. La politica purtroppo è cinica e l’occasione di un vuoto di rappresentanza in quell’area ha già fatto scattare l’interesse di Giorgia Meloni che sta brigando per entrare nelle grazie dei popolari europei. E, dopo le elezioni, è diventata più europeista dell’Europa. Forza Italia rischia di subire uno svuotamento di personale politico poiché a molti, ed è capitato anche in Friuli, farebbe gola anche il partito di Salvini. C’è una frangia guidata da Cattaneo-Ronzulli che, passate le commemorazioni e i ricordi del Cavaliere, si sta riposizionando sulle parallele della Lega. Una vecchia idea. Tuttavia ieri sera qualcuno ha lasciato intendere che Forza Italia, per restare in vita, dovrebbe iniziare a darsi delle regole di rappresentatività. Ovvero chiudere con la stagione dei nominati e iniziare il nuovo corso congressuale, che appare difficile. San Nicolò è il protettore dei marinai e Forza Italia Fvg avrà bisogno di un Santo che la guidi nella perigliosa navigazione del prossimo autunno.