MaestrinaSpolverina Exxx…Polzive!!! Educatrice d’asilo parrocchiale dà spettacolo su Only Fans. Al mattino maestra in un asilo, la sera produce video osé. Bufera nel Triveneto.

Un caso esplosivo scuote l’hinterland di Treviso: una maestra di un asilo parrocchiale è finita al centro di una polemica per aver pubblicato foto e video hot su OnlyFans, nota piattaforma di contenuti per adulti. Di giorno educatrice in una scuola legata alla Fism di Treviso, di sera protagonista di scatti osé promossi anche su Telegram e Instagram. Ma quando i genitori dei suoi alunni hanno scoperto tutto, è scoppiato il caos.

“Che vi vada bene o no, questa sono io”. Maestra d’asilo in una scuola parrocchiale al mattino e creatrice di contenuti per adulti su OnlyFans una volta a casa: non si arresta la tempesta mediatica attorno al caso scoppiato nel trevigiano. Alla maestra, a cui è stato chiesto di scegliere se dedicarsi all’una o all’altra attività, a prendere la posizione attraverso i suoi canali social è la diretta interessata. Che scrive sul suo profilo: “Sì, mi piace il mio corpo. E sì, mi piace mostrarlo, esibirlo e valorizzarlo. Questo fa di me una cattiva persona? No. Questo provoca del male a qualcuno? Nemmeno. Che vi vada bene o no, questa sono io”. L’educatrice rivendica la propria libertà di continuare a portare avanti sia la propria attività di content creator di video e immagini erotiche per un pubblico adulto che il lavoro di insegnante, opinione nettamente in contrasto con quella dei genitori in questione che, evidentemente, OnlyFans lo usano e lo conoscono anche bene.