DeToniScivoloni Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Udine partecipa con fascia tricolore all’evento “Una piazza per l’Europa”. Fratelli d’Italia tambureggia: Chi ha autorizzato l’uso?

E’ come se Udine fosse stata in prima fila ieri, esposta, via sindaco con fascia, alla manifestazione “Una piazza per l’Europa” organizzata dal giornalista Michele Serra e dal quotidiano Repubblica a Roma. Fratelli d’Italia contesta l’uso della fascia tricolore da parte di De Toni. “L’uso della fascia tricolore – osservano Ester Soramel segretaria di Fratelli d’Italia di Udine, e Luca Vidoni, capogruppo del partito in consiglio comunale – è regolamentato e riservato a funzioni e cerimonie ufficiali. La manifestazione che si è tenuta nella capitale è stata invece definita un evento spontaneo, non rientrante nelle categorie che ne giustificano l’uso”. A leggere le adesioni di Roma Capitale alla manifestazione si nota che il comune di Udine non risulta fra gli aderenti all’evento. Per tal motivo i dirigenti di Fratelli d’Italia, vista la partecipazione “ufficiale” del sindaco, chiedono chiarimenti sulle eventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale per la trasferta a titolo personale del primo cittadino e/o “eventuali” accompagnatori a Roma.