CratereSanitàFvg Exxx…Polzive!!! Alla Conferenza dei servizi scintille sindaci-azienda-assessore: ruolo svilito. Caporale: Con meno di 270 infermieri necessario esternalizzare. Le versioni del piano attuativo. Riccardi: Il PS di Latisana è ancora aperto grazie ai medici argentini. Fedriga: Basta menzogne.

La tanto attesa Conferenza dei Sindaci con l’Azienda sanitaria e l’assessore Riccardi ha lasciato sul tappeto molte questioni irrisolte su alcuni presidi ospedalieri. Come riportano le agenzie e alcuni organi di stampa, per il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, il ruolo dell’organismo, dopo l’inaspettata proposta di esternalizzazione dei servizi sanitari nel pronto soccorso di Latisana, ma anche Udine, San Daniele, Tolmezzo, Palmanova, si è svilito. La misura della privatizzazione non era contenuta nella prima versione del Piano Attuativo Aziendale votato a fine gennaio dall’assemblea. Il sindaco ha ribadito che la Conferenza potrebbe esprimere un parere di decadenza del direttore generale dell’azienda sanitaria in caso di mancati raggiungimenti degli obiettivi aziendali. Il sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi, rappresentante Anci dei piccoli comuni ha sottolineato il ruolo dei primi cittadini come autorità sanitaria sul territorio. Ma Riccardi ha replicato: “Questa storia che dove c’è uno stabilimento ospedaliero, quello è l’ospedale del sindaco, è un ragionamento pericoloso. Abbiamo raddoppiato la spesa per le prestazioni aggiuntive. Il PS di Latisana è ancora aperto perché ci inventammo l’esternalizzazione degli argentini”. Il direttore generale di ASUFC, Denis Caporale, ha ricordato come la volontà di esternalizzare i servizi del PS fosse stata presentata in consiglio comunale a Latisana a novembre. “Abbiamo dovuto creare un bando di gara per il privato perché se no avremmo già dovuto chiudere il PS di Latisana l’anno scorso e trasformarlo in un punto di primo intervento”. Esternalizzare, per Caporale, è una necessità a fronte di 274 infermieri in meno assunti nel 2024. Sette in meno e 1 OSS in meno a Latisana rispetto al fabbisogno, con oltre 3mila300 ore di straordinario prodotte nel 2024″. Sull’argomento è intervenuto il presidente Fedriga che da Trieste ha puntualizzato: “Basta menzogne, a Latisana i medici privati che garantiscono il servizio pubblico sono quelli pagati dalla regione”.