CelottiRimbrotti Exxx…Polzive!!! La consigliera Dem alza il polverone su Fedriga sulla privatizzazione servizi sanitari: Di che “menzogne” parla il presidente? Il privato non è pubblico.

“Dopo 15 giorni di silenzio tombale finalmente il Presidente Fedriga trova due minuti -a margine di un altro evento- per dire due parole sulle privatizzazioni degli ospedali. Dice che le opposizioni raccontano “menzogne”, ma poi, negli stessi due minuti, dice anche che l’ affidamento dei servizi ospedalieri ai privati serve per tenere aperti i servizi.