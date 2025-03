DogeMusk Exxx…Polzive!!! Nuovo avviso del teslomane ai lavoratori della base di Aviano: Entro le 12 di oggi i dipendenti con account USA dovranno rispondere alla domanda: Cosa hai fatto durante la settimana? Per chi non risponde rischio licenziamento. Insorgono i sindacati.

Una nuova richiesta è arrivata ai lavoratori civili italiani alla base Nato di Aviano da parte di Elon Mask che guida il Doge (il Dipartimento Usa guidato da Elon Musk) in merito all’attività svolta durante la settimana precedente. L’invito è è stato inviato solo agli intestatari dello specifico account (exchange) e non di tutti i 750 lavoratori dello stanziamento militare Usa. I dipendenti con account ufficiale civili italiani dell’area commerciale alla base di Aviano (Pordenone) hanno ricevuto ieri una nuova email del DOGE, in cui si chiede “What you did last week/Cosa hai fatto la scorsa settimana?”. La scadenza per la risposta è fissata alle 12 di oggi. Tra le possibili sanzioni, per chi non relaziona la proprio supervisore, c’è anche il licenziamento. Va da sé che nei giorni scorsi le sigle Fisascat Cisl e Uiltucs hanno inviato una lettera all’ambasciatore Usa in Italia, al ministero dell’Interno e alla presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo un incontro urgente in ambasciata e ribadendo “che i dipendenti civili italiani sono assoggettati unicamente alle leggi del loro Paese e agli accordi bilaterali: la richiesta di rispondere alla mail è illegittima”.