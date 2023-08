MadeInFriuli Exxx…Polzive!!! Il sognatore ed inventore friulano Gianni Bravo è morto. Era un illuminato craxiano.

I postumi di una caduta avvenuta una ventina di giorni fa gli sono stati fatali. Era scivolato in via caccia a Udine procurandosi una serie fratture che lo hanno costretto al ricovero in ospedale dove è morto mercoledì 23 agosto. Gianni Bravo, l’innovatore, aveva 89 anni. Inventò il formidabile marchio “Made in Friuli”. Un marchio di successo che, grazie alla rete dei fogolàrs friulani, fece rapidamente il giro di tutto il mondo. Per una sorta di coincidenze la sua morte giunge proprio mentre in Friuli è scoppiata la polemica sullo sponsor dell’Udinese: “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Un marchio lunghissimo difficilmente memorizzabile come il più semplice e sinfonico “Made in Friuli”. Quel marchetto diventò talmente famoso che persino il New York Times gli dedicò una pagina. Era stato presidente della Canera di Commercio fino al 1993.