GradoSbaraccado Exxx…Polzive!!! Espolde il caos dimissioni della consigliera comunale Elisa Polo. Maggioranza fulminata, nessuno vuole subentrare. Dal 12 giugno non si riunisce il consiglio.

A Grado un pasticcio estivo incredibile provocato dalle dimissioni, non certo improvvise, della consigliera comunale di Forza Italia, Elisa Polo. In rete sono già apparsi gli annunci: “AAA Cercasi consigliera di maggioranza per surroga. Astenersi perditempo”. Nessuno della lista è disposto a subentrare al suo posto. Possibile che dopo soli 22 mesi di amministrazione la maggioranza sia così sfilacciata? Scorrendo i candidati, Monica Maran e Nicole Cadenaro hanno già rifiutato. Mirko Zerbin non è affascinato dall’idea per altri impegni; Buda e Mega pure. Teodoro Caldarulo impossibilitato per impegni di lavoro. Insomma il consiglio comunale è paralizzato a causa di un consigliere che non si trova. L’opposizione ha già annunciato una segnalazione al Prefetto e alla Corte dei Conti in ragione delle dimissioni via Pec presentate dalla Polo il 28 luglio scorso e non validate dal segretario. L’ex consigliera è stata costretta a ripresentarle in forma scritta al protocollo del comune il 19 agosto. Perché non sono state validate le dimissioni via pec? Gli uffici rendono noto che è stato necessario un approfondimento della normativa poichè, diversamente dal caso Raugna (dimessosi via pec) cui il consiglio comunale ha preso immediatamente atto col la subentrante Laura Zanella, le dimissioni della Polo non trovano applicazione nella regola generale. La portavoce dell’opposizone Greta Reverdito non ci sta e ha reso noto di voler segnalare a Prefetto e Corte dei Conti l’anomalia. E’ legittima la carica di Laura Zanella? Al caos dimissioni si aggiunge la problematica condizione del consiglio comunale di Grado. L’assemblea non si riunisce dal 12 giugno scorso e la maggiorana è in attesa del nome del subentrante per convocare i lavori. Sarà il primo punto all’ordine del giorno. Ma sono già passati 2 mesi e mezzo. Cosa aspettano? Inoltre c’è da approvare l’assestamento di bilancio che ha raggiunto un avanzo di circa 5 milioni di euri. La maggioranza deve decidere come impegnare le poste entro il 31/12, compresi gli impegni di spesa per gli arretrati dei dipendenti. Ecco la lista di Forza Italia.

RENATO BONALDO 91 ELISA POLO 62 MONICA MARAN 37 NICOLE CADENARO 33 MIRKO ZERBIN 29 ANDREA BUDA 18 ANDREA MEGA 14 TEODORO CALDARULO 13 ANDREA MARCHESAN 12 ILLER GORDINI