CaroPrezzi Exxx…Polzive!!! La replica degli albergatori alle accuse di rincari. Mattiussi: “L’energia è aumentata del 40%; il lavaggio del tovagliolo del 50%. Come possiamo non ritoccare i prezzi?”

Franco Mattiussi, solida esperienza politica alle spalle (è stato vice presidente della provincia di Udine e capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia) e titolare di tre strutture ricettive nel cuore del Patriarcato di Aquileia, respinge le accuse di coloro che attribuiscono agli albergatori ed esercenti le responsabilità del calo di turisti in regione. Le accuse sono di aver aumentato i prezzi da una stagione all’altra. Mattiussi, si rivolge all’assessore Bini e, senza polemica, dettaglia l’innalzamento dei costi di una struttura ricettiva dopo la pandemia. Osserva: «Ho letto l ‘intervista dell’ass.re Bini. Si tirano le somme di un periodo che dopo gli entusiasmi di inizio stagione si è rivelato non come pronosticato. La stima nei confronti dell’assessore resta immutata. Non condivido che si attribuisca una quota di responsabilità ad un aumento ingiustificato dei prezzi che gli albergatori e ristoratori inopinatamente hanno applicato, speculando, per rifarsi di periodi nefasti che abbiamo alle spalle. Voglio evidenziare – aggiunge Mattiussi – alcuni costi che come albergatore/ristoratore la mia azienda sostiene con un confronto con l’anno 2019, ultimo anno di normalità prima della tempesta. Per esempio l’energia è aumentata del 40%, da 0,200 il Kwh a 0,281; Il lavaggio del tovagliolo di oltre il 50% da 0,16 a 0,27, così come per il lavaggio del lenzuolo da 0,61 a 0,94. Per passare agli alimentari: il latte da 0,94 a 1,41; il Montasio da 6,2 al Kg al 9,80. La pasta tutti conosciamo gli aumenti. Mi fermo. Come si può pretendere che difornte a queste cifre non si possano ritoccare i prezzi. Nel 2022 dopo 2 anni di pandemia abbiamo mantenuto i prezzi per sostenere una ripresa che ha dato risultati eccellenti, anche grazie al supporto delle provvidenze sia dello Stato che della nostra Regione. Nell’anno in corso abbiamo ripreso a camminare esclusivamente con le nostre forze e nostro malgrado, nell’anno in corso, rivedere i prezzi adeguandoli ai costi che stiamo sostenendo. Con questo non voglio escludere che ci possa essere qualche spregiudicato, a parer mio senza futuro. La maggior parte delle imprese del TURISMO lavora con serietà e sobrietà, sapendo bene che il proprio giacimento è il cliente e va preservato e non spolpato».