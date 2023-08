VannacciNostri Exxx…Polzive!!! E’ Viktoria la regina dell’estate. Se ne sbatte dei puzzoni che contestano il Generale. Fermento in Friuli, potrebbe nascere un club vicino ad Alemanno.

Forse Viktoria non sa nemmeno chi sia Vannacci. Lei, poliamorosa e puledrissima Venere adorata in queste pagine se ne frega del libro e dei brani del Generale. Dà l’impressione di essere fluida e non si atteggia a cantante impegnata. Se ne frega dei diritti dei gay, omosex, dell’utero in affitto, della comunità Lgbt. A lei interessa la sua fidanzata brasiliana e farsi palpare il culo da migliaia di fans durante i concerti. Nessuno scandalo. Tuttavia il libro ha provocato un gran scompiglio nel centrodestra. Anche in Friuli.

Franco Pitaccolo, animatore del circolo Casa Pound di Udine riferisce: «I generali meglio che si occupino di esercito. Non si può negare che ci sia una percentuale molto alta fra l’opinione pubblica che la pensa come Vannacci. Ma non ce lo vedo in politica. E’ un’operazione dei mass media per indebolire il governo Meloni». Il consigliere comunale Stefano Salmé non entra nel merito politico e si limita a “difendere la sua libertà di esprimere un pensiero. Ha scritto un libro. Lo può fare? Ancora non l’ho letto ma mi pare che vi siano frasi banalissime. Verità indiscutibili finite nel tritacarne dei mass media perché siamo sotto la dittatura del politicamente corretto”. In quanto all’attività politica del leader della lista “Liberi elettori”, Salmé annuncia che a fine settembre presenterà il programma per le prossime provinciali. Obiettivo, partecipare alle elezioni in tutte quattro le provincie.