LottoTerremotto Exxx…Polzive!!! La regione scoppia di euri: 50anni dopo il sisma concede ai comuni disastrati 4milioni 750 mila euri per le manutenzioni ordinarie. Domande entro il 7 ottobre 2024. L’elenco degli interessati. E’ già propaganda elettorale.

La pratica è stata istruita dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio che fa capo all’assessore Amirante di Fratelli d’Italia e prende spunto dalla legge regionale del 7 agosto scorso relativamente all’assestamento di bilancio in cui all’articolo 5 fissa i termini per i «Contributi per comuni classificati come “disastrati” nella delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976». I termini per l’inizio della presentazione delle domande sono dal 12 settembre alle ore 09.00 e la fine al 7 ottobre 2024 ore 17.00. I fondi allocati nel bilancio regionale ammontano a euro 2.950.000 euro per l’anno 2024, quale spesa di parte corrente e a euro 1.800.000 euro quale spesa per investimento in conto capitale e che pertanto gli interventi che saranno finanziati seguiranno normative diverse a seconda della tipologia di spesa. La legge regionale autorizza l’Amministrazione a destinare contributi straordinari a sostegno di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, riqualificazione e recupero del patrimonio di proprietà comunale. Ogni Comune può presentare una sola domanda. Sono esclusi gli edifici scolastici. I contributi assegnati sono calcolati in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2022. Vedi scheda.

50 anni dopo il sisma,

la ricca greppia regionale elargisce copiose risorse alle amministrazioni comunali. I maligni non hanno dubbi: è già campagna elettorale.