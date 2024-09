FratelliMacelli Exxx…Polzive!!! I Benito Remix si riuniscono venerdì a Udine. Una militante sgancia la bomba: “Promesse mancate del segretario provinciale sul passo indietro al congresso del futuro capocircolo di Lignano”. Confermata la sfiducia a Candotto: “In città è Bertossi che comanda. Se c’è Enrico nessuno può fare il capò”. Il compenso di Baritussio in Fvg Energia.

La Fiamma arde e incendia il terreno attorno ai meloniani della provincia di Udine tormentati da mesi e mesi di incomprensioni e disaccordi che gli show adriatici non hanno smorzato. Per tal motivo il futuro capocircolo di Lignano Antonio Falzarano, che possiede una dote di oltre 250 tessere, ha organizzato assieme a Ciro Guarro un incontro-confronto col segretario provinciale Gianni Candotto per venerdì 20 settembre alle ore 18,30 all’hotel Là di Morèt di Udine. All’ordine del giorno la situazione politica di Fratelli d’Italia a livello provinciale: rapporti fra base e vertici; situazione dei circoli territoriali e i famigerati congressi cittadini. In merito a quest’ultimo punto vanno rilevati due elementi di chiarezza: al futuro capocircolo di Lignano, forte della sua dote di tessere e di relazioni, era stato consigliato di fare “un passo indietro” al congresso provinciale di un anno fa per lasciare il via libera a Gianni Candotto, come poi è avvenuto. In cambio del ritiro, Candotto avrebbe promesso a Falzarano nutrite compensazioni in termini di ruoli all’interno dei Benito Remix. Promesse da marinaio e nessun ruolo per Falzarano che oggi prepara la resa dei conti. E l’assetto del vertice provinciale mette in evidenza la modesta attività del segretario soprattutto nel capoluogo friulano. La conferma arriva da una militante candidata alle comunali dello scorso anno, Silvia Pelizzo che, rispetto a Falzarano scrive: “A Udine è Bertossi che tira le fila (…) nessuno può fare il capò se c’è Enrico…”. Tradotto in volgare significa che il provinciale non mette becco. In quanto alle promesse, Pelizzo sgancia la bomba e rileva: “…So che Falzarano voleva candidarsi al congresso provinciale contro Candotto. Poi ha rinunciato per promesse interne al partito che ritengo non mantenute“. Nel frattempo sono stati resi noti i compensi degli organi di governo di Fvg Energia. Al presidente Franco Baritussio 40mila euri/anno più rimborsi spese. Ai due consiglieri, Ferruccio Anzit (al posto di Elena Viero) e Alfrida Bearzottti, 5.000 euri a testa. Venerdì il profumo di ricino sarà molto intenso.