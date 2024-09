Telepordenone ha tirato giù il sipario.

Da alcuni giorni l’emittente friulana non appariva più sullo schermo. Da ieri il canale di Telepordenone è stato oscurato da Rai way spa che possiede la rete su cui trasmetteva l’emittente. La Tv era nata nel 1980 per iniziativa di Franco D’Angelo che aveva riunito un gruppo di commercianti della zona per portare in tv le magnificenze del Friuli Occidentale. Fra le adesioni, andava segnalata quella di Mario Ruoso, titolare del Garage Venezia, concessionario di autovetture. Nel tempo Ruoso rimarrà l’unico editore.