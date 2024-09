LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! In un clima velenoso è convocata per domani l’assemblea della Comunità Montana della Carnia per eleggere il comitato esecutivo pitturato Lega. Chi ha tradito Daniele Ariis per una poltrona?

Gli accordi sottobanco, le promesse farlocche e i tradimenti all’ultimo minuto che hanno portato alla riconferma di De Crignis presidente della Comunità rispetto al favorito Daniele Ariis, sindaco di Raveo, verranno a galla domani sera quando i componenti dell’assemblea dell’ente alpino dovranno eleggere gli 8 componenti dell’esecutivo. L’orario dell’adunanza è fissato per le 18,30 nella sede della Comunità a Tolmezzo. Un ruolo decisivo in questa fase lo hanno svolto soprattutto gli esponenti della Lega: Mazzolini, Vannia Gava, Zilli e Bubisutti. Dopo aver “coglionato” il povero Ariis, che ha perso per pochi voti, il Carroccio ha virato con sicurezza sulla poltrona di vice per Claudio Coradazzi, sindaco di Forni di Sotto in quota Mazzolini e rappresentante della val Tagliamento. Il vice presidente del consiglio regionale sistemerà nell’esecutivo anche Lorenzo Longo, segretario Lega della zona, come titolare della valle del But in virtù di un patto scellerato fra il sindaco di Arta, Andrea Faccin e De Crignis. Fra gli altri favoriti, spunta il nome di Adelia Candotti in funzione Domenico Giatti, sindaco di Villa Santina che ne aveva sollecitato il passaggio. E’ una compensazione tutta interna alla Lega. L’asse della conca tolmezzina, Bubisutti, Mazzolini e il sindaco è riuscita a promuovere la vice sindaca e avvocato Laura D’Orlando in quota capoluogo carnico. Anche lei della Lega. Non tocca palla Fratelli d’Italia che resta alla finestra e dovrà accontentarsi delle briciole. Gli altri nomi sono quelli di Coriglio Zanier per la Val Tagliamento, uomo di fiducia del presidente, Velia Plozner, Alta valle del But e Andrea Paschini per la conca tolmezzina. Resta incerta la definizione del titolare della Val Degano. La formazione dell’esecutivo della Comunità rientra nel gioco delle compensazioni degli enti e delle sistemazioni nelle partecipate dell’Alto Friuli. Si dovrà necessariamente tener conto di altre due poltrone che rappresentano un riparo goloso per i carnici: la presidenza del consorzio boschi carnici, scadenza prossimo anno, ora in quota Forza Italia, occupata da Luigi Cacitti (1.800 euri/mese) e il bacino imbrifero montano del Tagliamento (BIM) (scadenza quest’anno), presidente è il sindaco di Ampezzo Michele Benedetti (1.500 euri/mese). Vista la fotografia della Comunità Montana della Carnia, inevitabile che i Benito Remix rivendichino le due poltrone e Forza Italia dovrà passare la mano. Autunno di veleni.