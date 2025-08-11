LorenzutSulBancut Exxx…Polzive!!! Chi ha detto che i comuni sono alla canna del gas? Stipendio stellare per il direttore generale del comune di Trieste: Tira 238mila euro/anno, più del doppio di Giorgia Meloni e il triplo dei ministri. Irritazione nel comparto unico: E noi?

Il sindaco Dipiazza, dopo la felice collaborazione con il segretario generale Santi Terranova (tirava uno stipendio di 235mila euro/anno) ora in pensione, propone di aumentare il compenso del Direttore Generale Lorenzut del 13% portando l’indennità da 210 a 238mila euro. Una cifra da stordimento pari a quella del capo dello stato e al limite della soglia dei 240mila euro imposta per i dirigenti della PA. Trieste non si smentisce. Recentemente alcune parti sociali avevano chiesto lo stop agli aumenti del comparto unico Fvg: due sindacati si erano sflilati. Contestazioni che però non hanno spaventato la giunta Dipiazza visto il ritocco all’insù riconosciuto al contratto di Lorenzut. Il trattamento del DG di Trieste passerà così da 210 a 238 mila euro lordi l’anno. Il triplo della premier Meloni, ferma a 90mila dopo il “taglio” compiuto da Conte (era 98mila) e il doppio di alcuni ministri. La loro indennità mensile è di 10.435 euro lordi. Sulla misura del comune di Trieste, si fa sentire l’opposizione la cui delibera non è passata “in cavalleria” visto che sul rinnovo contrattuale del comparto unico si è discusso fino a poco tempo fa. A fronte delle richieste dei lavoratori di rivedere gli stipendi tenendo conto dell’aumento del costo della vita, la Regione ha infine stanziato fondi per un adeguamento del 9,5% (di cui 2% di welfare): un aumento tuttavia, limitato, e motivato dal centrodestra con la contrarietà della Corte dei Conti. Paolo Altin (Pf) e Riccardo Laterza (Adesso Trieste) osservano: «Ci aspettiamo che gli assessori Bertoli e Avian vadano a battere i pugni in Regione perché vengano stanziate risorse che consentano un pari aumento a tutti i dipendenti del Comparto unico, peraltro in una fase in cui gli enti pubblici hanno difficoltà ad attrarre e trattenere competenze dalle quali dipende la tenuta della società». Insomma: «Per i vertici come il direttore generale la politica le soluzioni le trova, per i dipendenti si ferma a metà».