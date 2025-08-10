CarlinoSulGroppino Exxx…Polzive!!! Campagna elettorale e calcio minore. I futuri candidati: “Cjiarlins-Muzane autentici valori dello sport”. Per il nuovo stadio impegnati circa 9 milioni. Paga Pantalone. I 5 Stelle fanno partire la supposta: “La struttura sarà destinata ai soli privati?”

“Una capienza di posti a sedere, a quanto pare, da poco meno di duemila unità all’interno di un Comune che complessivamente conta solo 2.611 abitanti. Per questo progetto, tanto ambizioso quanto sproporzionato, legato al nuovo stadio di Carlino, la Regione Friuli Venezia Giulia ha voluto comunque stanziare quasi 9 milioni di euro: 2,2 già elargiti nell’estate del 2021 e, pochi giorni or sono, altri 6,4 destinati in sede di discussione dell’ultimo Assestamento di bilancio”. La consigliera regionale Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle), rendendo noto lo specifico finanziamento pubblico concesso dall’assessore Roberti, in una nota evidenzia “che venga garantito al Comune di poter realizzare degli eventi all’interno della struttura, riqualificata con fondi pubblici, e che non sia destinata a rimanere a uso e consumo dei soli privati. Sulla concessione sarà interessante verificare il prezzo a base d’asta e la durata scelta. Per esempio – ricorda l’esponente dei 5 stelle – lo stadio Nereo Rocco di Trieste, con i suoi 28mila posti, è stato recentemente concesso per un anno, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, alla Triestina Calcio sulla base di 190mila euro annui da corrispondere. Inoltre, in questo caso, l’amministrazione si è garantita la possibilità di realizzare grandi eventi nello storico impianto cittadino”. Il vice presidente della giunta Anzil, quando è stata presentata la stagione di serie D ha ricordato: “Il calcio non è solo quello dei grandi palcoscenici internazionali, come la Supercoppa Europea che si giocherà allo Stadio Friuli: è anche quello delle società come il Cjarlins Muzane, che portano avanti ogni giorno i valori autentici dello sport, investendo nei giovani e costruendo comunità”. E quali sarebbero questi valori? “Il Cjarlins Muzane – ha osservato il vicegovernatore – rappresenta quel calcio che costituisce l’ossatura più autentica e vitale del movimento sportivo. Una realtà che lavora con una filiera strutturata e una visione chiara del ruolo dello sport come portatore di valori“. Quali sarebbero questi valori? Quelli della campagna elettorale? O forse intendeva quelli di scroccare 9 milioni alla regione?