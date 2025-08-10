LignanoSulLedano Exxx…Polzive!!! Chi volete che vada in vacanza in una località balneare dove c’è una discarica di ferraglia fronte mare? Le docce nel degrado a Sabbiadoro. Sperate nella tassa di soggiorno? Le stime 2025 stendono il Friuli: Bibione (6,29 milioni) da sola fa il doppio di Lignano e Grado (3,2 milioni).

La foto in copertina è stata scattata nel primo pomeriggio di oggi, domenica. Si può notare ancora in bella mostra la discarica a cielo aperto di fronte al pontile-pagoda di Pineta. Per fortuna dei turisti il cancello, rispetto a ieri, è stato chiuso (vedi Leopost del 9 agosto). Chi è il concessionario cui gli amministratori locali e regionali lasciano gestire a modo suo l’area demaniale e si piegano a novanta gradi? I risultati si vedono. Come la foto qui sopra. Si nota il degrado in cui versano i bagni di uno stabilimento gestito da una società locale a Sabbiadoro.

Va da sé che, mentre lo scorso anno il “palazzo” inviava alla stampa compiacente veline con dati spaziali sulle presenze di turisti nelle località balneari di Lignano e Grado, su “Leopost” si decideva di fare la cosa più sempolice che un giornalista dovrebbe fare: ricerche e domande. Bastava compiere una piccola “escursione” nei comuni rispetto alla tassa di soggiorno e la verità veniva a galla. Ancora oggi, non avendo dati certi si ricorre a “stime” per far credere che a Lignano e Grado il turismo galoppa come una cavalla storna. E allora prendiamo i dati del 2024. Il comune di San Michele pubblica puntualmente i report. Quello di Lignano, nulla. Per compensare la carenza amministrativa i quotidiani locali rendevano note le stime (non c’era altro) della Fondazione Think Thank Nordest. Quali erano le cifre, non le stime, della tassa di soggiorno? Bibione, diretta concorrente di Lignano strapazza la “spuntata” località friulana in termini di presenze e di incassi. Fonte comune di San Michele: Bibione, certifica presenze, rilevate nel 2023, pari a 5.454.803 (1.263.311 presenze nel settore alberghiero e 4.191.492 presenze nel settore extralberghiero). Sulla base di questi dati spaziali, gli amministratori del comune di San Michele (Ve) stimano per l’anno 2025 un gettito derivante dall’imposta di soggiorno di € 6.295.000,00. Lignano (il cui comune non pubblica gli accertamenti delle entrate derivanti dalla tassa di soggiorno) presenta una stima di 2milioni di euri. Grado 1,1 milioni. Le due località messe assieme totalizzano la metà di Bibione. Ora, dopo anni e anni di denunce, anche su alloggi irregolari alla foce del Tagliamento, gli utenti rinsaviscono e finalmente pretendono servizi che una stazione turistica che rispetti dovrebbe fornire. Questo è il punto. Non incide più di tanto nemmeno il caro prezzi, bensì le opzioni e comodità che nelle altre spiagge sono il punto di forza e invece a Lignano sono ancora limitate alla “Camminata metabolica” o al “Baby dance e Yoga” (Il concessionario di Pineta Ardito su M.V. di oggi). Oppure la visita guidata alla discarica.