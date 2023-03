ListaInPista Exxx…Polzive!!! A Pordenone la lista “FedrigaPresidente” cala gli assi delle preferenze. Polesello guida la truppa. Il confronto col 2018. Salvini e i ministri Lega in Friuli il 25 marzo.

Lo scorso lunedì 27 febbraio il presidente più amato dai friulani aveva presentato a Pordenone i nomi dei candidati alle regionali nella lista “Fedriga Presidente” per la circoscrizione della destra Tagliamento. Anche in questo caso, la caratteristica degli aspiranti è quella di essere ottimi portatori di voti. Basta andare con la memoria a 5 anni fa. Simone Polesello viaggiava oltre le 2.000 preferenze (con la Lega); Ivo Moras e Paolo Santin (nel 2013) superavano le 1.500 preferenze. Restano da pesare le teste di serie Carlo Bolzonello, Dorino Favot, Alesandro Da Re ed Elisa Palù, ma il sentiment è estremamente positivo. A guardare i risultati delle regionali del 2018, “Fedriga Presidente” potrebbe diventare la sorpresa del Friuli Occidentale. La Lega prese 39 mila 383 voti; il Pd 18.297; Forza Italia 13.215; Fratelli d’Italia 8.417; ProgettoFvg 6.433; Movimento 5 Stelle 6.335 e via via gli altri. Il “taglio” civico dato alla lista del presidente e l’ingaggio di personalità esterne al mondo politico, favoriscono l’attrazione di elettori altrimenti persi. E’ nella rinnovata offerta politica che la novità elettorale è destinata a diventare l’asso nella manica del presidente di queste elezioni. Il testa testa con i Benito Remix è una previsione non certo campata per aria.

La campagna elettorale intanto si arricchisce degli ospiti che, dalla prossima settimana saliranno in Friuli: Viene segnalato Salvini a Trieste e Gorizia il 17 marzo. Sempre il leader della Lega, accompagnato dalla truppa dei suoi ministri, Giorgetti, Valditara, Locatelli, Vannia Gava, il capogruppo al Senato Romeo e alla Camera Molinari, farà tappa nei capoluoghi friulani sabato 25 marzo. Domenica 26, Salvini e Fedriga incontreranno i militanti a Palazzolo dello Stella. Giovedì 30 marzo giungeranno a Udine i governatori della Lega per sostenere Fedriga: Fugatti, Fontana, Zaia, Tesei e Solinas.