JoPolimeniJo Exxx…Polzive!!! Il super direttore della sanità friulana, cacciato da Pordenone, prevede una torrida estate: per il suo refrigerio acquistato un frigobar: 511 euri, paga pantalone.

Evidentemente, Jo Polimeni, direttore generale dell’azienda regionale di coordinamento della sanità Friuli VG, non dev’essere riuscito a farsi imbucare nelle Marche (vedi Leopost febbraio scorso) e pertanto è rimasto confinato in via Pozzuolo a Udine dove ha sede l’Arcs. Il direttore, nato negli States, dopo la disastrosa esperienza nell’azienda sanitaria di Pordenone è stato trasferito a Udine dove resterà fino a fine anno. Viste le previsioni che annunciano un’altra estate torrida come quella scorsa, Polimeni ha proposto ai dirigenti della struttura delegata di provvedere all’acquisto di un mini frigobar da collocare nel suo ufficio. Per tal motivo è stata effettuata, per le vie brevi, una indagine di mercato relativa al metaprodotto “frigobar” ed è emerso che la ditta Ultrapromedia srl si è resa disponibile a fornire l’articolo richiesto al prezzo unitario di € 511,00. Un frigobar per il direttore da 150mila euri/anno pagato da pantalone.