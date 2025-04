LisaGestFunest Exxx…Polzive!!! Non si ferma la burrasca tropicale su Lignano. Santin (Crescita e Sviluppo) alza il polverone contro il sindaco Giorgi. L’appello: “Cari concittadini non credete alle sue parole. Sarebbe auspicabile che approfondisse meglio i meccanismi che regolano la vita del Comune: le sue lacune rischiano di condurre Lignano al disastro”.

Le dichiarazioni apparse oggi su la stampa locale hanno fatto saltare i pistoni al gruppo di “Lignano Crescita e Sviluppo” in particolare al consigliere Santin che è categorico: “È bene chiarirlo: la città è oggi gravemente screditata: TUTTO STA CROLLANDO. Sono tutti contro tutti! Assistiamo increduli a membri della maggioranza che minacciano le dimissioni nel caso non venga loro assegnata una poltrona accompagnata da un cospicuo compenso. Al punto che il gruppo Lignano Crescita e Sviluppo sta valutando una raccolta fondi tra i cittadini per garantire l’emolumento al Consigliere in questione, così da convincerlo a restare e salvare l’immagine della maggioranza e del Sindaco. Intanto, il Presidente della principale partecipata accusa apertamente i politici di “magheggi” e mancato rispetto delle regole. La Regione sottrae al Comune la gestione della Darsena, e l’amministrazione lo apprende dai giornali: una totale esclusione su una questione di primaria importanza per la città.

