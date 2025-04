PordenoneSulGiuntone Exxx…Polzive!!! Il sindaco Basso ha presentato i nomi dell’esecutivo a trazione Lega-Fratellid’Italia. Fa il suo ritorno nell’esecutivo Mara Piccin (Lega) vicesindaco.

Oggi venerdì 18 aprile alle 18:00 in municipio, il sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha presentato ufficialmente i componenti della nuova giunta comunale e le rispettive deleghe. Il sindaco, com’è naturale, ha tenuto cono dei risultati elettorali ed è uscita una giunta con una chiara connotazione Lega-Fratelli d’Italia. Pertanto il nuovo esecutivo è così composto: Sindaco Alessandro Basso Politiche di programmazione e bilancio, Risorse umane, Società, enti e organismi partecipati e controllati, Grandi opere, Università. Vicesindaco Mara Piccin (Lega, già Forza Italia). Deleghe pesanti: Assessore alle Opere pubbliche e manutenzioni, Politiche dei quartieri, Politiche del territorio di area vasta, Sviluppo economico e industriale, Impresa e mondo del lavoro, Rapporti con il consiglio comunale, Politiche europee.

Alberto Parigi (Fratelli d’Italia) Assessore alle Politiche culturali e giovanili, Grandi eventi, Turismo, Capitale della cultura, Politiche europee. Emilio Badanai Scalzotto (Civico) Assessore alle Politiche per lo sviluppo commerciale e artigianale, alle Attività produttive, SUAP, Politiche per le farmacie, Politiche europee. Elena Ceolin (Pn Cambia) Assessore alle Politiche dello sport e agli impianti sportivi, Attrattività, Tempo libero, Associazionismo e terzo settore, Politiche della sicurezza e legalità, Politiche europee. Guglielmina Cucci (Forza Italia) assessore alle Politiche sociali, Welfare, Salute, Disabilità, Pari opportunità, Politiche europee. Walter De Bortoli (Pn Cambia) assessore agli Affari generali e legali dell’ente, Politiche per i servizi demografici alla cittadinanza, Servizi elettorali, Statistica e servizi cimiteriali, Stato di avanzamento del programma elettorale e controlli, Politiche europee. Lidia Diomede Assessore alla Mobilità, Viabilità, Trasporti, Urbanistica, Edilizia, SUE, Patrimonio, Rigenerazione urbana, PNRR, Politiche dell’abitare, Edilizia scolastica, Politiche europee. Mattia Tirelli. Assessore alle Politiche ambientali, Transizione ecologica, Verde urbano e sviluppo sostenibile, Difesa del suolo, Sistema integrato delle acque, Valorizzazione del fiume Noncello, Energia, Agricoltura, Protezione civile, Innovazione e digitalizzazione, Politiche europee. Pietro Tropeano (Pn civica). Assessore all’educazione, Istruzione, Formazione, Università, Politiche per la persona, per la famiglia, per i giovani e per gli anziani, Politiche di raccordo con il sistema sanitario regionale, Politiche europee.