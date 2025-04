FrieFvg Exxx…Polzive!!! Il presidente Da Re annuncia le dimissioni da presidente. Al suo posto Michele Zanolla. Guai accusarli di “Scrocconi”. La replica.

Zanolla sarà il prossimo presidente del Frie. Lo annuncia il presidente uscente Da Re.

Con la seduta mensile di oggi del Comitato – davvero “monstre”, con delibere per quasi 70 milioni di euro – chiudo, *dopo 6 anni* e per lo stupido limite dei 2 mandati, la mia esperienza di *Presidente del FRIE*.

In questi 6 anni, *oltre 1300 concessioni* per circa *1,6 miliardi di euro* di mutui agevolati a fronte di investimenti per *oltre 2,2 miliardi di euro* e migliaia e migliaia di delibere di variazione. Abbiamo attraversato il *Covid* (*primi in Italia*, dopo neanche un mese dal lockdown, a mettere a terra le sospensioni dei mutui ed i finanziamenti liquidità), e *la crisi energetica*, iniettando nel sistema delle imprese liquidità per decine e decine di milioni di euro in pochi mesi. Abbiamo contribuito a scrivere ed implementare *la più importante riforma del FRIE*, in termini di struttura ed efficienza, della sua intera storia, unificando 7 fondi e 3 segreterie, dimezzando i tempi di erogazione, ricostruendo una sana concorrenza tra banche, ampliandone la platea, facendo ritornare i grandi gruppi bancari in un mix virtuoso con quelle del territorio, e contribuendo – così – a creare *uno strumento moderno, efficace e flessibile, utile anche per misure di politica economica* ed il tutto trasformandolo *senza che interrompesse* la sua attività per un solo giorno che fosse uno. *Un’esperienza davvero straordinaria*, su di un palcoscenico e da un osservatorio privilegiato, in cui ho potuto toccare con mano le grandi capacità di visione ed innovazione, la grande resilienza e la grande determinazione del nostro sistema economico e delle nostre imprese. *Un’emozione continua* toccare con mano il risultato del nostro lavoro e riuscire a “vedere” che ciò che deliberavamo si trasformava poi in capannoni, macchinari, lavoro, sviluppo e sostegno nei momenti difficili. *Sentirsi davvero al servizio* di una comunità, del nostro meraviglioso Friuli Venezia Giulia, è stato qualcosa di impagabile e che *mi porterò per sempre nel profondo del mio cuore*. Un onore* essere stato parte di questa “storia” così importante ed unica di sviluppo e di crescita della nostra Regione, e di chiudere la mia esperienza proprio nel 2025, anno in cui il FRIE ha compiuto *70 anni*, ricevendo la targa commemorativa che vedete in foto in rappresentanza anche di tutti i presidenti che mi hanno preceduto.

*Un grazie infinito* all’Assessore Bini, al Presidente Fedriga e a tutta la sua Giunta per avermi dato fiducia e consentito di vivere tutto ciò, e per l’enorme supporto allo strumento, di cui hanno aumentato la dotazione per centinaia di milioni di euro in questi anni.

Ed un grazie altrettanto infinito a tutta la “squadra”, senza la quale questi 6 anni straordinari non sarebbero stati possibili: dal Direttore Centrale Diego Angelini, ai Segretari Alessandro Marchetti, Paola Del Neri e Giovanni Liverani ed a tutti gli uomini e le donne della Segreteria: *davvero unici* ! Ai membri del Comitato che in questi 6 anni hanno condiviso con me questa esperienza e che mi hanno supportato sempre. Agli amici di FVG plus (che oggi come società in house fornisce il servizio di Segreteria), dall’AD Clarotti a Gabriele Colapietro (che ha messo in piedi la gestione dei contributi Sabatini FVG), ed infine a tutta la “filiera” del credito che si è mossa con noi all’unisono, dalle banche convenzionate al sistema dei confidi regionali.

Sono sinceramente commosso, e porterò sempre dentro di me questa *straordinaria esperienza di impegno civile* che ho avuto la fortuna ed il privilegio di vivere.

E, infine, un grande in bocca al lupo al compagno di comitato di questi anni ed amico Michele Zanolla, che mi succederà come Presidente.

Viviamo in una Regione davvero fortunata: *W il FRIE e W il FVG* !

A chi li accusa di essere scrocconi, prendendo ispirazione dal babbeo americano il presidente Da Re replica:

“Una lettura completamente fuori dalla realtà e che dimostra di non conoscere uno strumento fondamentale di questa regione, mi dispiace. Non facciamo fondo perduto noi.

Non scroccano un fico secco di niente e la dimostrazione è che dopo 70 la disponibilità dei fondi è sostanzialmente intatta”.

Buona serata.