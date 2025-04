ElezioniRsu Exxx…Polzive!!! La Uil sconfigge anche le scorrettezze sottobanco. Primo sindacato a livello regionale col 32%. Primo in Asugi e in ASuFC. Confermata la fiducia dei lavoratori. Tonfo di Fials e Cgil emorragia Cisl abbondantemente sotto il 20%.

Le batterie degli iscritti ad altri sindacati erano state attivate soprattutto nell’area triestina. Con una missione precisa: Togliere voti alla Uil. E infatti si sono viste facce inedite alle urne. Ma non è bastato. La UilFpl trionfa sulle ali del successone di Anna Cisint a Monfalcone, alle elezioni RSU 2025 in Friuli Venezia Giulia. Non c’è dubbio che sono stati premiati anni e anni di lavoro intenso e tutela dei lavoratori che hanno ricambiato. In Asugi, Uil Fpl è il primo sindacato con oltre i 40% dei voti. La Fials che si è resa protagonista di fughe in avanti su accordi inopportuni unificazione dei fondi aziendali, sconta un distacco di oltre 400 voti dalla Uil. Vanno segnalate alcune scorrettezze compiute da Asugi che ha diffuso comunicazioni fruorvianti nel tentativo di condizionare l’esito elettorale. A chi fa paura la UilFpl? La la Uilfpl ha ottenuto uno storico risultato anche in AsuFc dove con 1580 preferenze è stato interrotto il predominio della Cisl, il sindacato delle “porte girevoli”. che registra un’emorragia di oltre 500 voti rispetto alla precedente tornata. A chi, come il segretario regionale della Cisl aveva attaccato con parole altisonanti, rispondiamo coi i fatti: “Il voto delle urne. La fiducia dei lavoratori”.