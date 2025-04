DeToniSuiLastroni Exxx…Polzive!!! La consigliera Eloisa Gatta alza il polverone sul sindaco dopo l’intervista-farsa di oggi. Quanto è stato fatto in questi due anni? “Praticamente nulla”. L’elenco delle voci rimaste nel cassetto.

Antonella Eloisa Gatta Presidente del Gruppo Misto-Costruire Futuro commenta l’intervista apparsa oggi sul Messaggero Veneto in cui il sindaco tenta di elencare alcuni punti che, secondo de Toni, sarebbero stati raggiunti in questi due anni. In realtà per la consigliera comunale, eletta con la lista “Costruire Futuro” le cose non starebbero così. E dettaglia le ragioni del suo malcontento:

« L’intervista del sindaco De Toni, a due anni dalla sorprendente vittoria (a cui Costruire Futuro ha contribuito anche nella mia persona), mostra una fotografia realistica di quanto è stato fatto in città, di quanto c’è di nuovo in città: praticamente nulla. A distanza di due anni – ricorda Gatta – gli unici verbi presente sui progetti per la città sono coniugati al futuro: faremo, diremo, abbiamo intenzione, stiamo per… Una perfetta perifrastica attiva, che infatti si forma con il verbo al futuro!». Cosa è stato fatto? si chiede la consigliera. Saldato solide alleanze con gli industriali e Confartigianato; poi tavoli e collaborazioni con l’Ateneo e la Regione. E vorrei ben vedere! L’università è fonte di prestigio per Udine e da Emerito Rettore è il minimo coinvolgerla. La Regione anch’essa è ente superiore con cui bisogna parlare, anche perché è il primo finanziatore di progetti seri. Ma, torno alla domanda, in due anni, cosa è stato fatto per Udine, per i cittadini? Qualche pista ciclabile, l’allargamento della ztl, l’eliminazione dei parcheggi e Piazza Garibaldi. Punto.

Sicurezza? Non pervenuta.

Commercio ? Non pervenuto.

Quartieri? Non pervenuti.

Giovani? Non pervenuti.

Anziani ? Non pervenuti.

Credo esista una profonda demarcazione che separa le forme mentis dell’ingegnere e del politico, e che puo’ essere utilizzata a mio avviso come chiave di lettura degli ultimi due anni di amministrazione cittadina. Nella logica ingegneristica si costruisce per la città, nella logica politico amministrativa si costruisce con i cittadini. E’ proprio questa la mancanza che denoto nel leggere l’intervista rilasciata al MV dal sindaco Prof De Toni: la parola “città” ricorre 7 volte , mentre “cittadini” una sola ( ed ai quali si chiede soltanto un po’ di pazienza).

Il distacco dai cittadini e dalla realtà che vivono i cittadini emerge chiaro.

Invece rilevo nell’intervista “sono diventato vicepresidente dell’Ausir” ….. “ho chiesto al prefetto se, in sede di Anci, vuole che mi faccia portatore della necessità di cambiare le leggi esistenti”.

Inoltre ciò che mi ha colpito della sua analisi è stata la definizione di politico: “Sono convinto che dai politici si debba cercare il consenso, dai dirigenti la competenza”, dichiara.

Perciò spazio alle pubbliche relazioni, avanti ai raccoglitori di voti, ai portatori d’acqua , che poi alla città ci pensano i dirigenti?

Ma allora perché si vota? Se ad amministrare una città ci pensa il dirigente o un insieme di dirigenti, perché votare? Si potrebbe fare il sindaco, l’assessore, il consigliere per concorso pubblico, seguendo la sua logica.

Per chi crede profondamente nella essenza della politica, nella capacità di cambiamento, nella COMPETENZA, sì, competenza della politica che non significa tecnici, (come vuole far credere De Toni), credo si debba avere un progetto, una idea da consegnare ai cittadini e solo dopo ai dirigenti. Amministrare una città non può significare prendere voti. .. Significa prendersene cura, amarla, viverla e ascoltare l’essenza stessa del suo esistere : i cittadini.

Mi auguro che i prossimi tre anni gli Udinesi possano vedere più fatti, possano sentirsi più sicuri e avere una città più pulita e servita. Del resto, questo è ciò che merita una città come Udine.