LisaGestFunest Exxx…Polzive!!! La lista “Insieme per Lignano” fa ballare la costa. Cosa resta del dopo Rodeano? Duro atto d’accusa agli amministratori: Il caso del bar affidato a Pentecoste sempre allo stesso gestore (F.G.). Consumazioni senza scontrino. Bagni e docce da terzo mondo.

Hanno fatto rumore in Laguna le dimissioni dalla Lisagest del presidente Rodeano. Ma le sue parole (vedi leopost) hanno creato grande indignazione fra coloro che si occupano della struttura. Fra questi alcuni esponenti del gruppo locale “Insieme per Lignano” che non perdonano nulla al presidente dimissionario. “Anche noi non vogliamo certo esimerci dal salutare il commiato del Presidente uscente.

Un sentito ringraziamento per essere riuscito, con rara e invidiabile costanza, a mantenere i servizi degli uffici spiaggia in stile archeologia industriale, con bagni e docce da standard turistico da terzo mondo, e bar accoglienti come una sala d’attesa delle poste. Grazie per averci mostrato quanto possa essere produttiva l’incompetenza, se coltivata con impegno: rapporti tesi con gli operatori, privilegi ai soliti noti, e un’allergia conclamata alla trasparenza.

Un ringraziamento speciale anche per l’impegno profuso nel trattare il bene pubblico come proprietà privata: un esempio magistrale di come non andrebbe mai gestita una risorsa collettiva. Indimenticabile la gestione della Pentecoste: modello “tanto portano soldi”, dove devastare sembrava parte del pacchetto vacanza. peccato che i soldi finissero nel solito bar.. dove lo scontrino è un miraggio. E quando qualcuno osava criticare? Nessun problema: la risposta era sempre pronta e illuminante. “Ma dai, il giorno dopo era tutto pulito, e allora?” Geniale. Peccato che l’odore e il disagio non li lavi via nemmeno una mareggiata. Ah, già: le mareggiate! e i famosi BigBag, i sacchi che con o senza il risultato è lo stesso

E arriverà lo stravolgimento della Terrazza Mare. Per accontentare quelli di sù, ovviamente.