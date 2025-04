AvianoNelPantanoExxx…Polzive!!! Scoperti 10 lavoratori in nero. Sei all’interno di un terreno agricolo intestato a un romeno cui curavano le viti. Elevate sanzioni fino a 150mila euri.

Fonte Comando.

“I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno effettuato una serie di controlli a diverse imprese, scoprendo 10 lavoratori in nero, contestando sanzioni da un minimo di 25.350 € ad un massimo di 152.100 € e proponendo la sospensione di due attività.

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone hanno individuato – all’interno di un terreno agricolo dell’avianese, intenti a potare le viti per conto di un imprenditore rumeno – sei lavoratori “in nero”, 3 moldavi e 3 rumeni, per i quali non risultava formalizzato il preventivo, obbligatorio, invio della comunicazione di assunzione al locale Centro per l’Impiego. A carico del datore di lavoro, i Finanzieri hanno contestato sanzioni da 17.550 € a 105.300 € ed hanno proposto, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, la sospensione dell’attività per l’impiego di personale senza contratto in misura superiore al 10% di quello regolarmente assunto.

In occasione dell’evento “Naonian Tattoo e Motor Expo”, tenutosi presso la Fiera di Pordenone, le Fiamme Gialle della Tenenza di San Vito al Tagliamento – in consueta sintonia con l’Ente Fiera – hanno riscontrato l’impiego di 2 lavoratori italiani in nero, il primo addetto ad un’attività di tatuaggi e piercing ed il secondo alla somministrazione di alimenti e bevande. Per ogni imprenditore la sanzione applicata va da 1.950 € a 11.700 € (…). La sanzione amministrativa applicata al datore di lavoro va da un minimo di 3.900 € ad un massimo di 23.400 €.

Dall’inizio dell’anno sono 91 i lavoratori in nero e 42 quelli irregolari scoperti dalle Fiamme Gialle del Friuli Occidentale, ben più di uno al giorno; 73 i datori di lavoro sanzionati e 31 le proposte di sospensione delle attività inoltrate all’Ispettorato del Lavoro”.