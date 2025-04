Femminicidio a Udine.

Fonte Ansa:

Una donna, di 46 anni, è stata uccisa oggi 17 aprile, nel suo appartamento a Udine. Immediatamente sono scattate le indagini da parte della Polizia alla ricerca dell’ex marito, che era ai domiciliari e nei cui confronti era stato in precedenza emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna. L’uomo però è morto poco dopo in un incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine, forse in un tentativo di fuga o di suicidio. La Polizia sta indagando per verificare se sia stato l’uomo a uccidere la ex moglie e se si sia schiantato volontariamente contro un mezzo pesante con l’obiettivo di uccidersi. Sul corpo della donna sono state trovate ferite di arma da taglio, che sarebbero dunque le cause della morte. Sia lei che l’ex marito, erano di origine tunisina. L’uomo era agli arresti domiciliari in una abitazione di Monfalcone (Gorizia).