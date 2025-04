LignanoSulVolano Exxx…Polzive!!! La nomina Lisagest fa saltare gli equilibri della maggioranza. Spunta un terzo nome. Alla resa dei conti Brini, Trabalza e Falcone.

Dopo il caso “concessioni balneari” si aggiunge quello della presidenza Lisagest che per Lignano è fondamentale per il destino della stagione. La località turistica è finita nel tritacarne delle nomine e ai primi nomi si aggiungono altri che spiazzano la platea dei pretendenti. Da fonti ben accreditate il favorito alla presidenza potrebbe essere Pierluigi Zulianello. Scelta dolorosissima per la maggioranza del sindaco Giorgi in quanto metterebbe fine alle aspirazioni di Brini, Falcone e Trabalza che si erano impegnati, a diverso titolo in campagna elettorale, per l’elezione di Laura Giorgi. Inevitabile che si annunci una resa dei conti che coinvolge alcuni assessori (Brini, Bidin) pronti a uscire dalla maggioranza qualora alla presidenza Lisagest non venisse garantito uno dei nomi di coloro che si sono impegnati in campagna elettorale.