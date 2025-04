MarcolinSulTronin Exxx…Polzive!!! Dusy riconfermata presidente della Commissione Pari Opportunità dall’assemblea regionale. Vice Renata Della Ricca e Daniela Duz.

Dusy Marcolin è stata riconfermata presidente della Commissione per le pari opportunità del Friuli Venezia Giulia. L’investitura è arrivata nel corso dell’insediamento odierno della nuova Crpo che, grazie alla legge approvata lo scorso novembre dal Consiglio regionale, ha visto per la prima volta la designazione dei 14 componenti non più da parte del presidente della Giunta regionale ma da parte dell’Assemblea legislativa. Otto i voti ottenuti dalla presidente uscente, il cui impegno per il lavoro svolto sul tema delle pari opportunità in questi anni sul territorio è stato riconosciuto e condiviso da tutti i presenti. Due, invece, le vicepresidenti elette a parità di voti: Renata Della Ricca, segretaria regionale della Cisl Fvg, e Daniela Duz, segretaria della Cgil Fvg.

“Ringrazio per questa opportunità – ha detto Marcolin a margine della sua rielezione – che mi dà l’occasione di portare a termine quanto già avviato in questi anni in seno alla Crpo regionale. Anni che sono stati particolarmente difficili anche a causa della pandemia”. Marcolin ha ricordato i risultati raggiunti grazie alla mappatura del territorio regionale fatta dalla Crpo, che ha spronato molti Comuni ad istituire una Commissione pari opportunità, anticipando che il prossimo passo sarà quello di redigere il regolamento della Commissione che dovrà essere in linea con la nuova normativa regionale e che tra gli obiettivi c’è quello di rendere le componenti della Crpo attivamente coinvolte e protagoniste sul territorio regionale. Ringraziamenti sono stati espressi anche dalle due neo vicepresidenti. “È una emozione per me ricoprire questo ruolo”, ha detto Renata Della Ricca che, attualmente in seno alla Cisl sta portando avanti battaglie per il superamento del gender gap nei contratti lavorativi, con un focus anche su quanto concerne le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro. Dal canto suo, Daniela Duz ha evidenziato quanto il lavoro sia un elemento fondamentale per l’emancipazione femminile e come la parità di genere debba passare anche attraverso la costruzione di una cultura del rispetto e di un educazione che parta già dai primi anni di scuola. Tante le sfide che dovranno essere affrontate dalla nuova Crpo e che sono state rimarcate da più parti nel corso della seduta: dall’istituzione di una legge per la doppia preferenza di genere, alla conciliazione lavoro-famiglia, passando per un più appropriato linguaggio di genere e un sempre maggior coinvolgimento delle donne in seno alle istituzioni. “Il Friuli Venezia Giulia – ha detto in chiusura Marcolin – deve essere un faro per le altre regioni d’Italia sul tema delle pari opportunità. Tanto è stato portato a termine, ma altrettanto deve essere ancora fatto. È infatti necessario, sempre secondo la riconfermata presidente, un cambiamento culturale”.