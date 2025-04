LegaMotosega Exxx….Polzive!!! Salvini confermato segretario fa saltare le valvole all’alleanza. Occupare il Viminale al posto di Pinatedosi. Irritazione in Forza Italia: Squadra che vince non si cambia.

“Matteo Salvini è stato confermato segretario della Lega, in carica fino al 2029. L’ha deciso il Congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura, l’unica presentata. Il Congresso era iniziato ieri, a Firenze, con lo slogan ‘Il coraggio della libertà’ e con l’intervento, fra gli altri, di Elon Musk. Oggi, a sorpresa, in mattinata, c’è stato il videocollegamento di Marine Le Pen condannata in primo grado a 4 anni per appropriazione indebita di fondi pubblici e dichiarata ineleggibile per 5 anni. “Non è un attacco solo contro di me, è un attacco contro tutto il Paese”, ha detto Le Pen dialogando con Salvini. Successivamente, è arrivato anche il messaggio della premier Meloni: “Pancia a terra fino a fine legislatura”, le sue parole. Consegnata a Vannacci la tessera del partito. C’è stato un passaggio anche sulla proposta della Lega per un arrivo di Salvini al Viminale da ministro dell’Interno: “Parlerò sia con lui (Matteo Piantedosi, attuale ministro, ndr) sia con Giorgia Meloni. Io a disposizione dell’Italia e della Lega, senza avere smanie”. “Matteo Piantedosi è amico e un ottimo ministro”, ha aggiunto, “è stata una persona leale di fiducia e di parola. Questo è un congresso di partito e i partiti fanno politica ed è mio dovere ascoltare quello che il mio partito, sindaci ed elettori ci chiedono, quindi sapendo che Matteo è e sarà grande uomo di Stato, di quello che mi avete chiesto parlerò sia con lui (Matteo Piantedosi, ndr) sia con Giorgia Meloni”. Sulla proposta si è espresso negativamente il ministro degli affari esteri Antonio Tajani di Forza Italia.