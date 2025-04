LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! In laguna scoppia la bufera concessioni balneari. Il sindacato alza il polverone e chiede le dimissioni del vice sindaco LaPlaca.

A Lignano, per il leader della lista “Lignano Crescita e Sviluppo”, Alessandro Santin, “Siamo in piena crisi politica della maggioranza che a questo punto non ha altra scelta se non quella di chiedere a La Placa di fare un passo indietro. Di rimando Salvatore Sapienza leader del sindacato dei balneari accusa: “Il Vice Sindaco La Placa deve dimettersi”. Va detto – ricorda Santin – che “Sapienza sia anche un noto esponente di Fratelli D’Italia partito che sostiene la maggioranza che governa la città e importante partito della coalizione che appoggia il Sindaco Giorgi e, se non bastasse, coniuge dell’assessore Pasquin. Il vice Sindaco non gode più della fiducia di Fratelli d’Italia, primo partito regionale? L’assessore Pasquin non condivide le scelte di gestione dei bandi di gara fatti da La Placa e ne chiede la testa?”. Si domanda il consigliere che alza il polverone: “Caro La Placa, hai gestito malissimo i rinnovi delle concessioni demaniali che sono il principale tema della nostra città. Hai fatto tre rinvii tutti sbagliati: uno per una “ricognizione” della proprietà demaniale, uno per la mareggiata che nulla influiva sui rinnovi e uno per non aver saputo scrivere la motivazione del rinvio (come precisa il Consiglio di Stato)”. The end.