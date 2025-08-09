LignanoSulLedano Exxx…Polzive!!! Ma chi volete che vada in vacanza in un posto dove è in bella mostra una discarica di ferraglie a cielo aperto di fronte al pontile di Pineta? Foto del 2024. Chi è il concessionario cui l’amministrazione si piega a novanta gradi?

La foto è stata scattata nella piena estate dello scorso anno. , Lungomare Kechler di fronte alla rinomata “pagoda”. Cancelli aperti e all’interno uno spettacolo sconvolgente. Una discarica di rifiuti di ogni tipo accatastati all’interno dell’area. Chiunque poteva accedere, turisti, famiglie, bambini, curiosi alla ricerca magari di un pezzio di ricambio (è stato trovato anche un formo elettrico…), tanta era l’offerta del deposito di rifiuti. A due passi dal mare. In realtà noi avevamo segnalato la discarica e, alcuni giorni dopo…molto dopo, i cancelli sono stati chiusi. Risulta che la zona sia stata affidata in concessione ad una società lignanese il cui titolare è un “intoccabile”. I politici regionali fanno a gara a farsi fotografare nel suo hotel sul lungomare. E l’amministrazione comunale si guarda bene da sanzionare il concessionario. Lo stesso che aveva trasformato un’imbarcazione in Hotel alla foce del Tagliamento. Ovviamente tutto abusivo. Chi volete che venga in vacanza a Lignano? per vedere lì’incuria fronte mare’? o per pagare i servizi a suon di gettoni esentasse? Di che si meravigliano se scarseggiano i turisti?