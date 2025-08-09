RiccardiSuiBaluardi Exxx…Polzive!!! L’estate splendente dell’assessore: Soddisfazione di Fasiolo (Pd) per la valorizzazione dei presidi sanitari di Goriza e Monfalcone. Raggiunto l’accordo integrativo con i medici di famiglia.

L’incontro è stato definito una “maratona di dialogo” tanto è stato lungo quello di ieri a Udine in via Sabbadini fra i rappresentanti dei medici di base e la delegazione pubblica guidata dal “rallysta” (vedi leopost) Riuscitti. Riccardi ha commentato positivamente il confronto che ha portato a ottenere “convergenze importanti”. aggiungendo che, se restano ancora delle riserve rispetto all’impiego del personale sulle case della comunità, più positivo è il quadro rispetto alla parte economica. In tal senso l’assessore si ritiene “fiducioso che sulle indennità si possa addivenire a un’intesa, come pure per i collaboratori di studio. Utilizzeremo i prossimi giorni per aggiornare la proposta. Mi pare ci sia la volontà da ambo le parti, che ringrazio per la condivisione del percorso”. L’estate sorride all’assessore.

Riguardo ai presidi sanitari di Gorizia e Monfalcone la consigliera regionale Dem Laura Fasiolo rimarca: “Esprimo soddisfazione per il risultato delle specialità determinato anche dalla sottoscrizione trasversale, da parte del Consiglio comunale di Gorizia, della mozione in tema di mantenimento della Cardiologia con operative le Utic sia a Gorizia, sia a Monfalcone. Se ne sono accorti Riccardi e Fedriga dell’elevato livello qualitativo della cardiologia di Gorizia, dimostrato da numerosi indicatori rilevati anche da Agenas, a conferma dell’alta specializzazione del personale di cardiologia, un’eccellenza nell’ambito di una equilibrata valorizzazione delle due sedi del Presidio ospedaliero di Gorizia-Monfalcone: terapia intensiva e terapia intensiva cardiologica, nuovo sistema di telemetria cardiaca, crescita dei ricoveri, degli impianti di pacemaker e defibrillatori, utilizzo di modalità innovative testimoniato da ben 1.278 tele-monitoraggi da remoto svolti nell’ultimo anno, complessità degli interventi eseguiti nelle SC specialistiche e di base chirurgiche (Urologia, Chirurgia, Ortopedia). La presenza dell’Utic anche a Gorizia – aggiunge la consigliera – risulta opportuna e necessaria sia per la sicurezza dei pazienti, sia per la necessaria garanzia dei professionisti. Fortunatamente è prevalso il buon senso e non si mette mano ad ulteriori sottrazioni all’ospedale di Gorizia, che comporta tra l’altro la possibilità di dializzare i pazienti direttamente in unità intensiva grazie alla pronta disponibilità del personale medico-infermieristico di nefrologia-dialisi”.