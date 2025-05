LignanoTraballano Exxx…Polzive!!! Che valore ha un atto amministrativo se non viene pubblicato? Concessionari nel caos. La proroga “tecnica” non ha alcun valore.

Ieri a Lignano, primo maggio, alcuni stablimenti erano aperti regolarmente. E, a sentire i gestori, lo sarebbero stati anche oggi. Si fa affidamento sulla delibera di giunta che mette in proroga i titoli concessori. Solo che l’atto amministrativo non è ancora pubblico, quindi non valido. Come finirà in caso di segnalazioni da parte delle autorità marittime? Orbene, la Cassazione ha respinto le proroghe delle concessioni balneari di tutta Italia, Lignano compreso, ed ha intimato l’Ente Comune di Lignano a bandire ed affidare le concessioni demaniali. Pertanto fino a che non si è concluso l’iter di affidamento i chioschi e le spiagge a pagamento debbono essere chiusi. Va detto che ieri la Capitaneria di Porto ha effettuato delle ispezioni sui chioschi. E va anche aggiunto che fino a quando la delibera di giunta sulle concessioni non viene pubblicata all’albo pretorio non ha alcuna validità. Pertanto la “proroga tecnica dei titoli concessori”, sino al nuovo termine di aggiudicazione, al fine di tutelare l’interesse pubblico al regolare, ordinato ed efficace svolgimento della stagione turistica balneare 2025″ non ha ancora valore, men che meno alla scadenza dei bandi; si rammenta che solo i servizi essenziali possono avere una proroga tecnica, sino al nuovo termine di aggiudicazione, al fine di tutelare l’interesse pubblico al regolare, ordinato ed efficace svolgimento del servizio” oggetto di appalto. I rischi che corrono coloro che hanno aperto i chioschi sono molto elevati sotto l’aspetto penale.