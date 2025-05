SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Infermieri friulani sedotti dal Veneto. L’ULSS Orientale assume 48 unità. Molti aspiranti sono friulani in fuga dalla regione.

L’Ulss 4 del Veneto orientale assume 48 infermieri a tempo indeterminato per integrare o potenziare la propria organizzazione al servizio della popolazione. Fra gli aspiranti sono numerosi quelli che arrivano dal Friuli. Dalle unità operative ospedaliere, come l’area medica, chirurgica, quelle dell’area critica ed altre, sino ad arrivare alle unità operative del territorio come le cure primarie. Si tratta di infermieri che hanno superato il concorso regionale ed inseriti lo scorso 24 marzo nella graduatoria finale, da parte di Azienda Zero, sulla base delle scelte espresse dai singoli candidati. “In primo luogo il benvenuto a tutti, questi infermieri troveranno in Ulss4 un’organizzazione stimolante, colleghi preparati e vari cantieri attivi per l’ammodernamento delle strutture sia ospedaliere che territoriali – dichiara il direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi -. Accogliamo calorosamente inoltre i giovani neolaureati, molti di loro sono si sono formati nella nostra sede universitaria di Portogruaro e porteranno entusiasmo, professionalità, permetteranno di sostituire il personale cessato, integrando anche varie attività, contribuendo a mantenere elevata la qualità dell’assistenza sanitaria pubblica”. In questi giorni è iniziato il reclutamento, oltre che dal Veneto, i nuovi assunti sono in arrivo dalla Toscana, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia; l’età varia dai 24 ai 59 anni; riguardo alla provenienza professionale buona parte di essi arrivano da aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, da strutture private accreditate.