RiccardiSuiPetardi Exxx…Polzive!!! L’assessore non convince i carnici sulle chiusure dei servizi sanitari. Dopo la manifestazione il popolo si ribella: Insulti, sputi e calci contro l’esponente di giunta.

Sputi e calci sono stati indirizzati ieri all’auto dell’assessore regionale Riccardo Riccardi al termine della manifestazione di protesta contro la prevista esternalizzazione dei codici minori al Pronto Soccorso di Tolmezzo. Lo «spiacevole inconveniente -riferiscono Zearo (FdI) e Cacitti (Forza Italia) è accaduto all’assessore Riccardi mentre lasciava con la sua auto la sede della Comunità e veniva fatto oggetto di sputi e calci all’auto stessa da parte di alcuni incivili che avevano partecipato alla manifestazione di protesta nell’attiguo Piazzale». Cacitti e Zearo hanno espresso la loro solidarietà all’assessore e «la condanna di questi comportamenti non degni di una comunità civile, che per causa di pochi trasformano con i propri gesti una legittima e civile manifestazione in un evento non consono allo spirito dei Carnici». Evidentemente la popolazione non ha creduto alle rassicurazioni dell’esponente di giunta che in assemblea aveva dichiarato: “Manterremo aperti i servizi sanitari come i Pronto soccorso (Ps), nonostante le difficoltà dettate da scarse risorse professionali, norme nazionali e limiti strutturali. E’ facile, oggi, cavalcare il malcontento, ma governare davvero significa trovare soluzioni sostenibili che rispondono alle esigenze di tutti, oltre la sterile e dannosa propaganda politica di qualcheduno, superando una resistenza che va contro il bene dei cittadini, veri destinatari del processo di riorganizzazione del sistema sanitario regionale che stiamo portando avanti con responsabilità e decisione, con la finalità di adeguare modelli superati alla realtà del nostro tempo”. Affermazioni respinte al mittente. La cui risposta è stata di sputi, calci, lancio di oggetti contro l’auto di servizio dell’assessore. Il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini, presente alla manifestazione sottolineando la correttezza del Popolo della Montagna presente che ha manifestato pacificamente nel piazzale antistante la Comunità Montana della Carnia, pur esprimendo la propria solidarietà all’assessore vuole credere si tratti di un episodio isolato di pochi che non rappresenta la sobrietà e la correttezza della gente della Carnia. Il flash mob si era svolto il 28 aprile scorso.