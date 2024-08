LignanoSbaccano Exxx…Polzive!!! Alle bocce si celebra la tradizionale festa del panettone. Assenti tutti i meloniani. Sale la pressione nel centrodestra. Concepiti nuovi assetti regionali con l’obiettivo di costruire una nuova alternativa alla Lega.

E’ diventato un appuntamento in cui si delineano le nuove articolazioni dell’alleanza del centro destra in Friuli VG. Si tratta del pranzo del “panettone” che si consuma “alle Bocce” di Lignano il giorno dopo ferragosto. Significativa quest’anno l’assenza dell’assessore Bini che ha delegato la pratica a Clarotti, Di Bert e Morandini. Era invece presente, e in grande spolvero, la sindaca di Pocenia Furlan spalleggiata dal sindaco di Palazzolo dello Stella D’Altilia, dal consigliere regionale Novelli e da Daniele Macorig da Manzano. Assente invece Genziana Buffon di Muzzana al Turgnano (bassa friulana) come la delegazione di Fratelli d’Italia avvistata in relax sul lungomare ma che ha preferito declinare l’invito degli organizzatori.